Süper Lig'in 3. haftasında Kasımpaşa ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 sona erdi.



Galatasaray 32. dakikada Olimpiu Morutan'ın asistinde Alexandru Cicaldau ile öne geçti. 38. dakikada Olimpiu Morutan'ın presle topu kazanıp kaleye gönderdiği sert şut Kasımpaşa kalecisi Ertuğrul'dan döndü ve dönen topu tamamlayan Kerem Aktürkoğlu farkı 2'ye çıkardı.



Kasımpaşa, 45+2. dakikada Nicolai Jorgensen ile farkı 1'e indirdi.



66. dakikada Taylan Antalyalı'nın hatası sonrası Umut Bozok, Kasımpaşa adına skora eşitliği getiren golü attı.



Deplasmandaki galibiyet serisi 5 maçta kalan Galatasaray, puanını 7 yaptı. Kasımpaşa ise 3 maç sonunda 5 puana yükseldi.



Milli aradan sonra Galatasaray, Trabzonspor'a konuk olacak. Kasımpaşa ise Kayserispor deplasmanına gidecek.



FATİH TERİM'DEN 4 OYUNCULUK ROTASYON



Süper Lig'in 3. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Danimarka temsilcisi Randers ile oynanan maçın 11'ine göre 4 değişiklik yaptı.



Tecrübeli teknik adam, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan müsabakada Fernando Muslera, Sacha Boey, Christian Luyindama, Victor Nelsson, Patrick van Aanholt, Berkan Kutlu, Alexandru Cicaldau, Olimpiu Morutan, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Mbaye Diagne 11'ini sahaya sürdü.



Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde İsmail Çipe, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Aytaç Kara, Emre Kılınç ve Sofiane Feghouli bekledi.



Fatih Terim, 26 Ağustos'ta Randers ile oynanan UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında ilk 11'de görevlendirdiği Alpaslan Öztürk, Taylan Antalyalı, Feghouli ve Babel'i yedeğe çekti. Tecrübeli teknik direktör, bu oyuncuların yerine Nelsson, Cicaldau, Morutan ve Barış Alper Yılmaz'ı başlangıç kadrosuna yazdı.



KASIMPAŞA'DA İKİ DEĞİŞİKLİK



Kasımpaşa Teknik Direktörü Cihat Arslan, son oynanan GZT Giresunspor maçının 11'ine göre 2 değişikliğe gitti.



Lacivert-beyazlı takım, Galatasaray müsabakasına Ertuğrul Taşkıran, Florent Hadergjonaj, Jeffry Bruma, Tarkan Serbest, Evren Eren Elmalı, Loret Sadiku, Michal Travnik, Kevin Varga, Haris Hajradinovic, Yusuf Erdoğan, Nicolai Jörgensen 11'i ile başladı. Ev sahibi ekibin yedek kulübesinde Erdem Canpolat, Harun Tekin, Mortadha Ben Ouanes, Valentin Eysseric, Umut Bozok, Ahmet Emin Engin, Sakıb Aytaç, Tomas Brecka, Mehmet Feyzi Yıldırım, Doğucan Haspolat oturdu.



Cihat Arslan, GZT Giresunspor mücadelesinde 11'de görevlendirdiği Mortadha ile Eysseric'i yedeğe çekti. Arslan, bu oyuncuların yerine Evren Eren Elmalı ile Travnik'i 11'de oynattı.



OLIMPIU MORUTAN İLK MAÇINA ÇIKTI



Galatasaray'ın yeni transferi Olimpiu Morutan, ilk kez bir maçta sarı-kırmızılı formayı terletti. Romanya ligi takımlarından FCSB'den transfer edilen 22 yaşındaki Rumen orta saha oyuncusu, Kasımpaşa müsabakasına ilk 11'de başladı. Ayrıca Randers karşılaşmasında sonradan oyuna giren ve etkili performansıyla dikkati çeken Barış Alper Yılmaz da Süper Lig'de ilk kez ilk 11'de görev yaptı.



RADAMEL FALCAO YİNE KADRODA YOK



Sarı-kırmızılı ekipte Kolombiyalı yıldız futbolcu Radamel Falcao, üst üste 3. maçta da kadroya alınmadı. Ligdeki Atakaş Hatayspor ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki Randers karşılaşmalarının kadrolarında bulunmayan Falcao, Kasımpaşa mücadelesinde de 21 kişilik listeye dahil edilmedi. Süper Lig'in ilk 2 haftasında kadroda bulunmasına rağmen görev yapmayan Yedlin de Kasımpaşa maçının kadrosuna yazılmadı.



GALATASARAY, RUMENLERİYLE PERDEYİ AÇTI



Galatasaray mücadeleye hızlı ve baskılı başladı. Kasımpaşa ise ilk yarıda hızlı hücumlarla golü düşündü.



Ön alandaki hareketli 4'lüsüyle Kasımpaşa savunmasına zorlu anlar yaşatan Galatasaray, 32. dakikada mücadelenin ilk golünü buldu.



Sol kanatta Jeffrey Bruma'da sıyrılarak ceza alanı içine giren Kerem Aktürkoğlu'nun yerden çıkardığı top arka direkteki Olimpiu Morutan'a geldi. Morutan'ın rakiplerinden sıyrılarak altıpas içine gönderdiği topu Alexandru Cicaldau tek dokunuşla ağlara gönderdi.



MORUTAN'IN ÇABASIYLA İKİNCİ GOL



Galatasaray, ilk golün üstünden 6 dakika geçtikten sonra farkı 2'ye çıkardı.



38. dakikada Eren Elmalı'dan topu kapan Olimpiu Morutan'ın sağ çaprazdan şutunda Ertuğrul Taşkıran'dan dönen topu takip eden Kerem Aktürkoğlu, penaltı noktasının yanından yaptığı vuruşta top ağlarla buluşturdu.



DEVRE SONUNDA JORGENSEN'İN GOLÜ



Galatasaray, ilk yarıda özellikle Mbaye Diagne ile yakaladığı fırsatlardan yararlanamazken, kontrolü altında götürdüğü devrenin son anlarında Kasımpaşa'nın golüne engel olamadı.



Yusuf Erdoğan, sağ çaprazda Victor Nelsson'dan sıyrıldıktan sonra arka direğe doğru ortasını yaptı. Nicolai Jorgensen, uygun durumda altıpas içinde sağ ayağıyla vuruşunu yaparak topu filelerle buluşturdu.



İlk yarı bu golle birlikte Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.



KASIMPAŞA 2. YARIYA DAHA CESUR BAŞLADI



Fatih Terim, ikinci yarının başında Diagne ve Cicaldau'yu oyundan alıp yerlerine Mustafa Muhammed ve Taylan Antalyalı'yı sürdü. Kasımpaşa'da ise Varga yerine Umut Bozok dahil oldu.



Kasımpaşa, ikinci yarıda ilk yarıdakine nazaran daha cesur bir futbol oynamaya başladı. Galatasaray kalesinde üst üste ataklar yapan ve ön alanda agresif pres yapan Kasımpaşa, 63'te Yusuf Erdoğan ile net bir gol fırsatlarından yararlanamadı.



TAYLAN'IN HATASINI UMUT AFFETMEDİ



Üst üste ataklarda Fernando Muslera'yı geçemeyen ev sahibi ekip, 66'da skora eşitliği getirdi.



Taylan Antalyalı'nın ayağından açılan topu Yusuf Erdoğan araya girerek Umut Bozok'a aktardı. Umut Bozok, ceza alanı içine girdiği anda Taylan Antalyalı'ya rağmen vuruşunu yaptı ve topu Muslera'nın sağından ağlarla buluşturdu.



MUHAMMED VE FEGHOULI İLE İKİ NET FIRSAT



Kasımpaşa'nın golünden sonra Galatasaray, tekrar skorda üstünlüğü ele geçirmek için daha atak oynamaya başladı. Kasımpaşa ise kontrataklarla tehlikeli olmaya çalıştı.



Galatasaray, 74'te Mustafa Muhammed ve 81'de Sofiane Feghouli ile iki kez gole çok yaklaştı ancak skoru değiştiremeyince 2-0 öne geçtiği maçta 2 puan bıraktı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



18. dakikada hızlı gelişen Kasımpaşa atağında sağdan topu taşıyan Yusuf Erdoğan, ceza sahası köşesinden şutunu çıkardı. Kaleci Muslera, üzerine gelen topu yatarak kontrol etti.

21. dakikada ceza sahası sol çaprazındaki Van Aanholt'un pasıyla kale sahası gerisinde topla buluşan Cicaldau'nun vuruşunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran gole izin vermedi.

23. dakikada Berkan Kutlu'nun pasıyla savunmanın arkasına sarkan Diagne, ceza sahasına girdi. Kaleci Ertuğrul Taşkıran'la karşı karşıya kalan Senegalli futbolcu, yavaş kalınca araya giren Tarkan Serbest, tehlikeyi uzaklaştırarak önemli bir gol fırsatına engel oldu.

27. dakikada soldan ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu'nun yerden ortasında altıpas üzerinde uygun durumdaki Diagne'nin ıskaladığı meşin yuvarlak auta gitti.

32. dakikada Galatasaray öne geçti. Soldan ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu'nun yerden ortaladığı topu arka direkteki Morutan kontrol etti. Bu oyuncunun altıpasa gönderdiği meşin yuvarlağı Cicaldau, kale çizgisinin hemen önünden ağlarla buluşturdu: 0-1

38. dakikada sarı-kırmızılı takım farkı 2'ye çıkardı. Evren Eren Elmalı'nın kaptırdığı topun sahibi olan Morutan'ın ceza sahası sağ çaprazından şutunda meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul Taşkıran'dan döndü. Penaltı noktası civarındaki Kerem Aktürkoğlu, bekletmeden yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 0-2

45+2. dakikada Kasımpaşa farkı 1'e indirdi. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Yusuf Erdoğan'ın ortasında Jörgensen'in altıpasın içinden uygun durumda çıkardığı şutta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



56. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Hajradinovic'in dar açıdan vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Muslera'dan döndü.

62. dakikada Hadergjonaj'ın sağdan ortasında Taylan Antalyalı'dan seken topa ters kanatta Yusuf Erdoğan'ın çıkardığı şutta kaleci Muslera, yakın direkte gole izin vermedi.

66. dakikada Kasımpaşa beraberliği sağladı. Taylan Antalyalı'nın kaptırdığı topu kontrol eden Yusuf Erdoğan, bekletmeden pasını Umut Bozok'a verdi. Umut'un ceza yayı içinden yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 2-2

74. dakikada Van Aanholt'un ara pasında Mustafa Muhammed'in ceza sahası içinden vuruşunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

80. dakikada Galatasaray 3. gole yaklaştı. Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla savunmanın arkasına sarkan Feghouli, kaleci Ertuğrul'dan sıyrıldı. Açısı daralan Cezayirli futbolcunun sağ çaprazdan vuruşunda araya giren Tarkan Serbest, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

90. dakikada Travnik'in soldan ortasında Eysseric'in arka direkte kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Muslera'dan döndü.



Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Bruma, Tarkan Serbest, Evren Eren Elmalı, Sadiku, Travnik, Yusuf Erdoğan (Dk. 82 Ahmet Emin Engin), Hajradinovic (Dk. 90+2 Doğucan Haspolat), Varga (Dk. 46 Umut Bozok), Jörgensen (Dk. 82 Eysseric)

Galatasaray: Muslera, Boey, Luyindama, Nelsson, Van Aanholt (Dk. 74 Ömer Bayram), Berkan Kutlu, Cicaldau (Dk. 46 Taylan Antalyalı), Barış Alper Yılmaz (Dk. 65 Babel), Morutan (Dk. 72 Feghouli), Kerem Aktürkoğlu, Diagne (Dk. 46 Mustafa Muhammed)

Goller: Dk. 32 Cicaldau, Dk. 38 Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Dk. 45+2 Jörgensen, Dk. 66 Umut Bozok (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 71 Sadiku, Dk. 90+2 Eysseric (Kasımpaşa)







