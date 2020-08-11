Galatasaray, 12 Ağustos'ta top başı yapacak

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde toplanacak sarı-kırmızılılar, sağlık kontrolleri ve performans testlerinin ardından akşam saatlerinde sezonun ilk antrenmanını yapacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Galatasaray, 12 Ağustos'ta top başı yapacak
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11 Ağustos 2020 12:22
Galatasaray Futbol Takımı, 2020-2021 sezonu hazırlıklarına 12 Ağustos'ta başlayacak.

Galatasaray Kulübünden alınan bilgiye göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde toplanacak sarı-kırmızılılar, sağlık kontrolleri ve performans testlerinin ardından akşam saatlerinde sezonun ilk antrenmanını yapacak.




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