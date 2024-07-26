Gaius Makouta, 3 yıllığına Alanyaspor'da

Corendon Alanyaspor, Portekiz'in Boavista takımından Gaius Makouta'yı transfer ettiğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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Gaius Makouta, 3 yıllığına Alanyaspor'da
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26 Temmuz 2024 00:00
Corendon Alanyaspor, Portekiz 1. Lig ekiplerinden Boavista'nın formasını giyen Gaius Makouta ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Alanyaspor, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Gaius Makouta'yı kadrosuna kattığı açıkladı.

Kulüp tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Boavista forması giyen orta saha oyuncusu Gaius Makouta ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Ailemize hoş geldin Makouta." ifadeleri kullanıldı.

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