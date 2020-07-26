Gabriel Margarit: 'Bizim için çok büyük başarı!'

Gaziantep FK Yardımcı Antrenörü Gabriel Margarit, 1-0 mağlup ettikleri ve küme düşen Yeni Malatyaspor için "geçmiş olsun" diyerek, bu kadro ve teknik ekiple gelecek yıl tekrar Süper Lig'e çıkacaklarına inandığını söyledi.



Kendi takımını ise kutlayan Margarit, şöyle konuştu:



"Bu sezon Süper Lig'de ilk yılımız ve ligi sekizinci bitirdik. Hocamız Marius Sumudica çok güçlü bir takım oluşturdu. Hocamız Süper Lig'e 3-5-2 sistemiyle hiç alışık olmayan bir sistemle giriş yaptı. Biz bu sistemi oynadık çünkü bu sisteme uygun oyuncularımız vardı. Bizim için gerçekten çok büyük başarı. Kulüp malzemecisinden başkanına kadar herkesi tebrik ediyorum."



