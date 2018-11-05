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"G.Saray'ın ilk tercihi olmadı, Ömer Bayram alındı"

Bursaspor ile Aziz Behich için anlaşamayan Galatasaray'ın, transferin son günü tercihi Akhisar'dan Ömer Bayram oldu.

Kaynak: Sabah
'G.Saray'ın ilk tercihi olmadı, Ömer Bayram alındı'
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05 Kasım 2018 02:32
Yazın Carole'ü satma kararı alan Galatasaray, yedek sol bek olarak ilk teklifini Aziz Behich'e yaptı.

Bursaspor 2.5 milyon Euro istediği için bu transfer gerçekleşmedi ve Aziz Behich'i PSV kaptı.

Boluspor'dan Bursaspor'a giden 1995 doğumlu Umut Meraş'ı da gündemine alan Galatasaray'ın transferin son günü tercihi Akhisar'dan Ömer Bayram oldu.

PSV Eindhoven ile 7 maça çıkan Aziz Behich, 414 dakika sahada kaldı.

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