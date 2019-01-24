G.Saray'da Alan transferinde yaşanan krizin perde arkası

Galatasaray'da adeta şok etkisi yapan Alan transferiyle ilgili Dubai dönüşünün ardından gerekçe ile ilgili art arda farklı iddialar gündeme gelirken Sporx.com ilginç bir iddiaya daha ulaştı.Sarı-kırmızılı kulübün, bundan yaklaşık iki ay önce kendilerine önerilen Brezilyalı futbolcuyla ilgili dün menajerlik şirketine yetki verdiği ve o günden bu yana hem kulübü hem de oyuncuyla menajer Özkan Doğan üzerinden yapılan görüşmeler neticesinde yaklaşık iki hafta önce anlaşmaya varıldığı ancak Galatasaray kulübü idari menajeri Şükrü Hanedar'ın araya girmesiyle kriz yaşandığı iddia edildi.Sarı-kırmızılıların her konuda anlaşmaya vardığı ve almaya gittiği futbolcuyla ilgili Şükrü Hanedar'ın bir hafta önce kulübüne ve oyuncuya farklı bir teklif yaptığı, oyuncunun menajerinin devre dışı bırakılmaya çalışılması dolayısıyla transferin tıkandığı ifade edildi.Oyuncunun tüm haklarını elinde bulunduran DGN menajerlik şirketi kendilerinin bay pass edilmeye çalışıldığını ve buna oyuncunun izin vermediği bu nedenle transferin rötar yaptığı belirtildi.