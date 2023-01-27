Futbolda yeni hafta heyecanı başlıyor

Futbolda Spor Toto Süper Lig'de 21'inci, Spor Toto 1. Lig ve TFF 2. Lig'de 22'nci ve TFF 3. Lig'de 20'nci hafta maçları yapılacak. Kadın Futbol Süper Ligi'nde ise 14'üncü hafta karşılaşmaları yapılacak.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın programı şöyle:



28 Ocak Cumartesi



Bugün:



20.00 Beşiktaş-Corendon Alanyaspor (Vodafone Park)



28 Ocak Cumartesi:



13.30 Demir Grup Sivasspor-Adana Demirspor (Yeni Malatya)



16.00 Atakaş Hatayspor-Trabzonspor (Yeni Hatay)



16.00 MKE Ankaragücü-Gaziantep FK (Eryaman)



19.00 Fraport TAV Antalyaspor-HangiKredi Ümraniyespor (Corendon Airlines Park Antalya)



19.00 Bitexen Giresunspor-Galatasaray (Çotanak Spor Kompleksi)



29 Ocak Pazar:



13.30 İstanbulspor-Yukatel Kayserispor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)



16.00 Medipol Başakşehir-Arabam.com Konyaspor (Başakşehir Fatih Terim)



19.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)



1. Lig



Bugün:



20.00 Göztepe-Beyçimento Bandırmaspor (Gürsel Aksel-Ev sahibi takım seyircisiz)



28 Ocak Cumartesi:



13.30 Tuzlaspor-Sakaryaspor (Sancaktepe 15 Temmuz)



16.00 Altınordu-Dyorex Boluspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)



19.00 Pendikspor-Gençlerbirliği (Pendik)



29 Ocak Pazar:



13.30 Adanaspor-Bodrumspor (Yeni Adana)



13.30 Ankara Keçiörengücü-Altay (Aktepe)



16.00 Yeni Malatyaspor-Eyüpspor (Yeni Malatya)



19.00 Altaş Denizlispor-Manisa FK (Denizli Atatürk)



30 Ocak Pazartesi:



20.00 Yılport Samsunspor-Erzurumspor FK (Samsun Yeni 19 Mayıs)



TFF 2. Lig



Beyaz Grup:



28 Ocak Cumartesi:



14.00 İnegölspor-Anagold 24Erzincanspor (İnegöl İlçe)



14.00 Ankaraspor-Isparta 32 (Etimesgut Belediyesi Atatürk)



29 Ocak Pazar:



14.00 Bayburt Özel İdare-Düzce Cam Düzcespor (Bayburt Genç Osman)



14.00 Tarsus İdmanyurdu-Menemen FK (Tarsus İlçe)



14.00 Esenler Erokspor-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor (Esenler Erokspor)



14.00 Amed Sportif Faaliyetler-Şanlıurfaspor (Diyarbakır)



14.00 Sivas Belediyespor-Somaspor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)



14.00 Çorum FK-Eşin Group Nazilli Belediyespor (Çorum Şehir)



14.00 Batman Petrolspor-Bursaspor (Batman-Ev sahibi takım seyircisiz)



Kırmızı Grup:



29 Ocak Pazar:



13.00 Fethiyespor-İskenderunspor (Fethiye İlçe)



14.00 Pazarspor-Diyarbekirspor (Pazar İlçe)



14.00 Baynet İnşaat Balıkesirspor-TECO Karacabey Belediyespor (Balıkesir Atatürk)



14.00 Uşakspor-Etimesgut Belediyespor (Uşak 1 Eylül)



14.00 Bucaspor 1928-GMG Kastamonuspor (Yeni Buca)



14.00 Sarıyer-Ankara Demirspor (Yusuf Ziya Öniş-Ev sahibi takım seyircisiz)



14.00 Serik Belediyespor-Kocaelispor (Serik İsmail Oğan)



14.00 Weecoins Kırklarelispor-Kırşehir FK (Kırklareli Atatürk)



14.00 Adıyaman FK-Zonguldak Kömürspor (Adıyaman Atatürk)



14.00 1461 Trabzon FK-Bitexen Vanspor (Ortahisar Yavuz Selim)



TFF 3. Lig



1. Grup:



28 Ocak Cumartesi:



14.00 Karşıyaka-1922 Konyaspor (Alsancak Mustafa Denizli)



14.00 İdaş Çatalcaspor-Exenpay Yeni Mersin İdmanyurdu (Çatalca İzzettin)



29 Ocak Pazar:



13.00 Amasyaspor FK-Entegre Solar Elazığspor (12 Haziran)



14.00 Eskişehirspor-GEMA Polimer Şile Yıldızspor (Eskişehir Yeni-Ev sahibi takım seyircisiz)



14.00 1954 Kelkit Belediyespor-Belediye Derincespor (Kelkit İlçe)



14.00 Yomraspor-Nevşehir Belediyespor (Yomra İlçe)



14.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-Hacettepe 1945 (Faruk Çelik)



14.00 BC Group Ağrı 1970-Belediye Kütahyaspor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)



14.00 52 Orduspor-Edirnespor (Yeni Ordu)



2. Grup:



28 Ocak Cumartesi:



14.00 Kınay Bulvarspor-Kuşadasıspor (Bulvar Mimar Kubilay Köse)



14.00 Armoni Alanya Kestelspor-Gümüşhane Sportif Faaliyetler (Alanya Milli Egemenlik)



29 Ocak Pazar:



14.00 Ergene Velimeşespor-Ayvalıkgücü Belediyespor (Mustafa Kemal Atatürk)



14.00 Amberçay Eynesil Belediyespor-Kırıkkale Büyük Anadoluspor (Vakfıkebir İlçe)



14.00 Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor-Bayrampaşaspor (Merkez Spor Kompleksi)



14.00 23 Elazığ FK-Karaman FK (Elazığ Doğukent)



14.00 Darıca Gençlerbirliği-Yeşilyurt D.Ç Ofspor (Darıca İlçe)



14.00 Turgutluspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Turgutlu 7 Eylül-Ev sahibi takım seyircisiz)



3. Grup:



29 Ocak Pazar:



13.00 Beyoğlu Yeni Çarşı-68 Aksaray Belediyespor (Maltepe Hasan Polat)



14.00 Merkür Holding Erbaaspor-Akhisarspor (Erbaa İlçe)



14.00 Osmaniyespor FK-Kepez Belediyespor (7 Ocak)



14.00 Bitexen Sapanca Gençlikspor-Artvin Hopaspor (Sapanca Atatürk)



14.00 Bergama Belediyespor-Niğde Anadolu FK (Bergama 14 Eylül)



14.00 Bursa Yıldırımspor-Malatya Arguvanspor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)



14.00 Siirt İl Özel İdaresi-Fatsa Belediyespor (Siirt Atatürk)



14.00 Güneş Holding Çankaya FK-Muş 1984 Muşspor (Osmanlı)



14.00 Efeler 09 FK-Büyükçekmece Tepecikspor (Adnan Menderes)



Kadın Futbol Süper Ligi



A Grubu:



29 Ocak Pazar:



12.00 ALG Spor-Altay (Batur)



12.00 Wulfz Fatih Karagümrük-Hakkarigücü (Vefa)



14.00 Karadeniz Ereğli Belediyespor-Dudullu (Şehit Vefa Karakurdu)



14.00 Onvo Hatayspor-Fatih Vatanspor (Yeni Hatay)



B Grubu:



28 Ocak Cumartesi:



13.00 Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET-Konak Belediyespor (Osmanlı)



14.00 Fenerbahçe-Kireçburnu (Beylerbeyi 75. Yıl)



29 Ocak Pazar:



12.00 Galatasaray Petrol Ofisi-Amed Sportif Faaliyetler (Florya Metin Oktay Tesisleri)



12.00 Trabzonspor-Bitexen Adana İdmanyurduspor (Trabzonspor Kadir Özcan Tesisleri)



12.00 Bitexen 1207 Antalyaspor-Ataşehir Belediyespor (Zeytiköy 2 Nolu Saha)





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