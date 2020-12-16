Futbol tarihini değiştiren peçete: Messi'nin imzası

📰 | Today, 20 years ago, Lionel Messi signed his first contract with Barça. He did it on a paper napkin that's stored in a safe. [betevé] pic.twitter.com/S1zo11PkkW



— La Senyera (@LaSenyera) December 14, 2020

Bundan 20 yıl önce Barcelona, Arjantinli bir çocukla anlaşma imzalamak istedi. Bu anlaşma bir peçete üzerinden imzalandı.Tüm zamanların en iyi oyuncularından birinin kaderini değiştiren metinde; "" yazıyordu.Messi henüz 13 yaşında Barcelona ile denemelere çıkmaya başladı. Carles Rexach'ın Arjantinli'yi takip etmesi sadecesürdü.Çocuğun yeteneklerinden çok etkilendi ama Barcelona yöneriminden de ret yanıtı almakla karşı karşıya kaldı. Çünkü kulübün çelimsiz bir çocuk içincivarında para harcaması gerekiyordu.Bunun yanı sıra kulüp, yaklaşık ayda bin dolara mal olan büyüme hormonu ilaçlarının da sorumluluğunu üstlenecekti.Rexach'ın yıllar önce imzaladığı ünlü peçete, iddialara göre şu anda Andorra'daki bir bankanın kasasında duruyor. Messi'nin o zamanki menajeri Horacio Gaggioli, peçeteyi bir bankada saklıyor ve hala işini yapmaya devam ediyor.Menajere peçeteyi satması için, Gaggioli bütün teklifleri reddetti.