Furkan Koçak: Galatasaray'da her şey mümkün"

Galatasaray'ın U17 oyuncusu Furkan Koçak, Fenerbahçe U17'yi 8-1 mağlup ettikleri maçın ardından GS TV'ye konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; X.com
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Furkan Koçak: Galatasaray'da her şey mümkün'
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29 Aralık 2024 00:51
Galatasaray'ın U17 oyuncusu Furkan Koçak, Fenerbahçe U17'yi 8-1 yendikleri karşılaşmanın ardından GS TV'ye açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe U17 takımını 8-1 mağlup ettiniz. Böyle bir skor bekliyor muydun? sorusunu yanıtlayan Koçak, "Aslında bizim için de biraz farklı oldu. Galatasaray'da her şey mümkün oluyor. Biz sahada her zaman en iyi mücadelemizi veriyoruz. Bu yüzden gayet normal bir skor. Galatasaraylı olmak çok zor. Skor 8-1 bitti ama yorumlarda 'O 1 golü neden yediniz?' diye soruyorlar." dedi.

Çok yakışıklısın, Kenan Yıldız'a çok benziyorsun? Benzer görüyor musun kendini? sorusunu yanıtlayan genç oyuncu "Karakter olarak olabilir evet. O seviyede oynamak istiyorum. O seviyede oynamak için büyük karakter gerekiyor. Kanatta da oynuyorum, hocam nerede görev verirse oradayım." ifadelerini kullandı.

 



 

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