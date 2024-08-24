Fulham'dan 12 yıl sonra bir ilk!

İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Fulham, konuk ettiği Leicester City'yi 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Fulham'dan 12 yıl sonra bir ilk!
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24 Ağustos 2024 18:56
İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Fulham, Leicester City'yi konuk etti.

Craven Cottage Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-1 kazandı.

Fulham'a galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Emile Smith Rowe ve 70. dakikada Alex Iwobi kaydetti. Leicester City'nin tek golü ise 38. dakikada Wout Faes'ten geldi.

Ligin ilk haftasına Manchester United'a 1-0 mağlup olan Fulham, bu galibiyetle birlikte 3 puanı hanesine yazdırdı. İlk hafta Tottenham ile 1-1 berabere kalan Leicester City ise 1 puanda kaldı.

12 YIL SONRA BİR İLK

Öte yandan Fulham, 2012/13'teki 5-0'lık Norwich City galibiyetinden bu yana ilk kez Premier Lig sezonuna ilk iç saha maçını kazanarak başladı.

Ligde bir sonraki hafta Fulham, Ipswich Town'a konuk olacak. Leicester City ise Aston Villa'yı konuk edecek.

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