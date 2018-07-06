Froome 'sarı mayo'yu koruma peşinde

Bisikletçi Ülke Şampiyonluk sayısı 1 Eddy Merckx Belçika 5 (1969, 1970, 1971, 1972, 1974) Bernard Hinault Fransa 5 (1978, 1979, 1981, 1982, 1985) Miguel Indurain İspanya 5 (1991, 1992, 1993, 1994, 1995) Jacques Anquetil Fransa 5 (1957, 1961, 1962, 1963, 1964) 5 Chris Froome Büyük Britanya 4 (2013, 2015, 2016, 2017) 6 Philippe Thys Belçika 3 (1913, 1914, 1920) Louison Bobet Fransa 3 (1953, 1954, 1955) Greg LeMond ABD 3 (1986, 1989, 1990)

Hakkındaki doping iddiaları nedeniyle bisiklet dünyasında tartışmalara yol açan Chris Froome, Fransa Turu'ndaki üst üste 4'üncü, toplamda 5. şampiyonluğunu kazanmaya çalışacak.İtalya Bisiklet Turu ve İspanya Bisiklet Turu ile yol bisikleti sezonunun "grand tour" (büyük tur) diye adlandırılan en önemli üç yarışından biri olan, 1903'ten bu yana düzenlenmesinden dolayı turların en eski ve prestijlisi kabul edilen Fransa Bisiklet Turu, bu yıl 7-29 Temmuz tarihlerinde 105. kez organize edilecek.Fransa'nın batısında yer alan Noirmoutier Adası'ndaki 201 kilometrelik etapla başlayacak yarış, 16. etaptaki 15 kilometrelik İspanya ziyareti haricinde tamamen Fransa topraklarında gerçekleşecek. 3 bin 351 kilometrelik turun sondan 2. etabı, geçen yıl olduğu gibi bireysel zamana karşı mücadelesine sahne olacak.8 düzlük, 6 dağ, 5 tepe, birer takım ve bireysel zamana karşı olmak üzere 21 etaptan oluşan turdaki 26 tırmanış bölümü, Pireneler, Massif Central ve Alpler'den geçecek. 10, 11, 12, 16, 17 ve 19. etaplarındaki sert tırmanışlar, sarı mayo iddiası bulunan isimlere atak imkanı tanıyacak.11, 12 ve 17. etaplar zirve finişiyle tamamlanacak. 12. etapta Alpe d'Huez, 19. etapta ise Tourmalet Geçidi'ne tırmanacak bisikletçiler, 9. etapta da "Arnavut kaldırımı" yollarda 21,7 kilometre boyunca pedal çevirecek.Robotik sürüşüyle eleştirilse de çoğu tırmanışçının aksine üst düzey bir zamana karşıcı olması ve etrafındaki güçlü kadro sayesinde turu son 5 yılda 4 kez kazanan Chris Froome, bu defa hakkındaki doping iddialarıyla da mücadele edecek.2017'nin eylül ayında başlatılan, iki ay sonraysa kamuoyuyla paylaşılan doping soruşturması, Sky takımı ve Froome'un başarısına gölge düşürdü. Kazandığı 2017 İspanya Bisiklet Turu sırasında alınan doping numunesinde yasaklı "salbutamol" maddesine rastlanan Büyük Britanyalı bisikletçi, vücudunda limitin üstünde olduğu saptanan maddenin, kullandığı nefes açıcı ilaçtan kaynaklandığını savundu.Froome'un yarışmasını yasaklamaması sebebiyle eleştirilen Uluslararası Bisiklet Birliği'nin (UCI), 2 Temmuz'da yaptığı açıklamada, soruşturma sonucu sporcunun masum olduğu belirtildi. Froome böylece 2017 İspanya ve 2018 İtalya turlarındaki unvanlarını korudu.Kararın zamanlaması da tartışmaya yol açtı. Çünkü bir gün önce Fransız Le Monde gazetesi, Fransa Bisiklet Turu'nun organizatörü Amaury Spor Organizasyonu'nun (ASO), Froome'u yarışa almak istemediğini iddia etmişti.Froome, yaşananların gölgesinde katılacağı turda 2013, 2015, 2016 ve 2017'den sonra 5. şampiyonluğunu elde ederek Eddy Merckx, Bernard Hinault, Miguel Indurain ve Jacques Anquetil gibi unutulmaz isimlerle beraber rekora ortak olmak peşinde.33 yaşındaki bisikletçi ayrıca Indurain (1991, 1992, 1993, 1994, 1995), Anquetil (1961, 1962, 1963, 1964) ve Merckx'ten (1969, 1970, 1971, 1972) sonra turu üst üste 4 defa kazanan 4. bisikletçi olmak istiyor.2017'de kazandığı Fransa ve İspanya turlarının ardından doping soruşturması sırasında katıldığı İtalya Turu'nda da zafere ulaşarak üç büyük turda da şampiyon unvanını ele geçiren 3. bisikletçi olan Froome, bu alandaki rekoru da egale etmeye çalışacak.1. Eddy Merckx: 4 şampiyonluk (1972 İtalya, 1972 Fransa, 1973 İspanya, 1973 İtalya)2. Bernard Hinault: 3 (1982 İtalya, 1982 Fransa, 1983 İspanya)Chris Froome: 3 (2017 Fransa, 2017 İspanya, 2018 İtalya)Froome'un unvanını koruması, bu yıl daha zor olacağa benziyor. Zira 1900 yılında Fransa'da kurulan L'Auto gazetesinin basıldığı kağıdın renginden dolayı 1919'dan beri genel klasman liderine verilen "sarı mayo" için çok aday var.Movistar'a giden eski takım arkadaşı Mikel Landa'dan yoksun yarışacak Froome; Egan Bernal, Geraint Thomas, Jonathan Castroviejo, Michal Kwiatkowski, Luke Rowe, Wout Poels ve Gianni Moscon'dan oluşan Sky takımı sayesinde yine genel klasmanın bir numaralı favorisi.Froome'u zorlaması beklenen isimler arasında 2017'de katılmadığı Fransa Turu'na odaklanmak için bu yıl İtalya Turu'nu da es geçen Bahreyn-Merida takımından Vincenzo Nibali başı çekiyor. Bu sene Milano-San Remo Tek Gün Yarışı'nı kazanan Nibali, 2014'ten sonra bir kez daha şampiyon olmayı hedefliyor.Geçen sezon iyi götürdüğü yarışa, 9. etapta yaptığı kaza nedeniyle veda eden BMC takımından Richie Porte'un, 2018 İsviçre Turu'nu kazanmasını sağlayan formunun yanı sıra biraz da şansa ihtiyacı var.Bu sezon Katalonya Turu'nu ilk 2 sırada bitiren Nairo Quintana ve Alejandro Valverde'yi kadrosunda barındıran Movistar, Froome'un büyük destekçisi Mikel Landa'nın aralarına katılmasıyla Sky takımıyla baş etmeyi umuyor. Özellikle Quintana'nın, dağ etaplarında daha aktif olması bekleniyor.2017'de kazandığı İtalya Turu'nda bu yıl 2. olan Sunweb takımından Tom Dumoulin ve Fransa Turu'nu 2016'da 2'nci, geçen yıl ise 3. sırada bitiren AG2R-La Mondiale'den Romain Bardet, Froome için turu zorlaştırmayı planlıyor.Rigoberto Uran (EF Education First-Drapac), Jakob Fuglsang (Astana), Adam Yates (Mitchelton-Scott), Dan Martin (BAE Takımı Emirates) ve Ilnur Zakarin (Katusha-Alpecin) de sarı mayo iddiası olan bisikletçiler arasında yer alıyor.Etapların geçeceği şehirler ve uzunlukları şöyle:1. Etap (7 Temmuz): Noirmoutier-en-l'Ile - Fontenay-le-Comte, 201 kilometre (Düzlük)2. Etap (8 Temmuz): Mouilleron-Saint-Germain - La Roche-sur-Yon, 182,5 kilometre (Düzlük)3. Etap (9 Temmuz): Cholet, 35,5 kilometre (Takım zamana karşı)4. Etap (10 Temmuz): La Baule - Sarzeau, 195 kilometre (Düzlük)5. Etap (11 Temmuz): Lorient - Quimper, 204,5 kilometre (Tepe)6. Etap (12 Temmuz): Brest - Mur de Bretagne, 181 kilometre (Tepe)7. Etap (13 Temmuz): Fougeres - Chartres, 231 kilometre (Düzlük)8. Etap (14 Temmuz): Dreux - Amiens, 181 kilometre (Düzlük)9. Etap (15 Temmuz): Arras - Roubaix, 156,5 kilometre (Düzlük)10. Etap (17 Temmuz): Annecy - Le Grand Bornand, 158,5 kilometre (Dağ)11. Etap (18 Temmuz): Albertville - La Rosiere, 108,5 kilometre (Dağ)12. Etap (19 Temmuz): Bourg-Saint-Maurice - Alpe d'Huez, 175,5 kilometre (Dağ)13. Etap (20 Temmuz): Bourg d'Oisans - Valence, 169,5 kilometre (Düzlük)14. Etap (21 Temmuz): Saint-Pauol-Trois-Chateaux - Mende, 188 kilometre (Tepe)15. Etap (22 Temmuz): Millau - Carcassonne, 181,5 kilometre (Tepe)16. Etap (24 Temmuz): Carcassonne - Bagneres-de-Luchon, 218 kilometre (Dağ)17. Etap (25 Temmuz): Bagneres-de-Luchon - Saint-Lary-Soulan, 65 kilometre (Dağ)18. Etap (26 Temmuz): Tries-sur-Baise - Pau, 171 kilometre (Düzlük)19. Etap (27 Temmuz): Lourdes - Laruns, 200,5 kilometre (Dağ)20. Etap (28 Temmuz): Saint-Pee-sur-Nivelle - Espelette, 31 kilometre (Bireysel zamana karşı)21. Etap (29 Temmuz): Houilles - Paris, 116 kilometre (Düzlük)