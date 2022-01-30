Frenkie de Jong: 'Dünyanın en güzel kulübündeyim'

Barcelona'nın yıldız orta sahası Frenkie de Jong, kulübün içinde bulunduğu durumla ilgili konuştu.



Frenkie de Jong yaptığı açıklamada "Bazen Barcelona'nın bu durumda olmasına şaşırıyorum." dedi.



Barcelona'nın dünyanın en güzel kulübü olduğunu söyleyen Hollandalı oyuncu, "Şimdilik dünyanın en iyisi olmasa bile dünyanın en güzel kulübü Barcelona." açıklamasında bulundu.



Frenkie de Jong, bu sezon Barcelona formasıyla çıktığı 26 maçta, 2 gol - 2 asist yapma başarısı gösterdi.





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