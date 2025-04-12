Freiburg, ilk 4 yarışında kritik 3 puanı kaptı!

Almanya Bundesliga'nın 29. haftasında Freiburg, deplasmanda Borussia Mönchengladbach'ı 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Freiburg, ilk 4 yarışında kritik 3 puanı kaptı!
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12 Nisan 2025 18:29
Almanya Bundesliga'nın 29. haftasında Freiburg, deplasmanda Borussia Mönchengladbach'a konuk oldu.

Borussia Park'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip 2-1 kazandı.

Karşılaşmada Freiburg'un gollerini 16. dakikada Patrick Osterhage ve 90. dakikada Johan Manzambi'den geldi. Mönchengladbach'ın tek golünü ise 14. dakikada Freiburg forması giyen Christian Günter kendi kalesine attı.

Bu sonuçla birlikte Freiburg 6 maç aranın ardından kazanarak puanını 45 yaptı ve 6. sıraya yükseldi. Mönchengladbach ise 44 puanla 7. sırada yer aldı.

Ligde gelecek hafta Freiburg, sahasında Hoffenheim'ı ağırlayacak. Mönchengladbach ise Dortmund deplasmanında olacak.
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