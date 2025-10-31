Fred'e Brezilya'dan kanca!

Bu sezon Fenerbahçe'de ilk 11'deki yerini kaybeden Fred için ayrılık gelişmeleri yaşanıyor.
Brezilya basınında yer alan haberlere göre, Brezilya'dan bazı kulüpler Fenerbahçe'nin tecrübeli orta sahası Fred'i kadrosuna katmak istiyor. Ancak yıldız futbolcunun yüksek maaşı, transferin önündeki en büyük engel olarak görülüyor.
FENERBAHÇE, AYRILIĞA SICAK
Sarı-lacivertli yönetimin, genel maaş yükünü azaltmak adına Fred'in ayrılığına sıcak baktığı ifade ediliyor. 32 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
Tecrübeli orta sahanın güncel piyasa değeri ise yaklaşık 9 milyon euro olarak gösteriliyor.
