Fred'den geride kalan sezona dair paylaşım!

Fenerbahçe'de forma giyen Brezilyalı orta saha Fred, sosyal medya hesabından geçtiğimiz sezona dair bir paylaşımda bulundu.

calendar 03 Haziran 2025 16:17
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fred'den geride kalan sezona dair paylaşım!
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Fenerbahçe forması giyen Brezilyalı orta saha Fred, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Brezilyalı yıldız, yaptığı paylaşımda geride kalan sezona dair düşüncelerini paylaştı.

Paylaşımında hedeflerine ulaşamadıklarını belirten yıldız oyuncu, "2024/25 sezonu sona erdi. Bu yıl her şeyini ortaya koyan herkese, takım arkadaşlarıma, personelimize, taraftarlarımıza ve yanımızda olan herkese teşekkürler. Çok mücadele ettik ama ne yazık ki hedeflerimize ulaşamadık. Yine de çabamızdan dolayı gurur duyuyorum. Her an, her ders için minnettarım. Tanrı'ya şükürler olsun!" ifadelerini kullandı.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon 45 maçta forma giyen yıldız orta saha, 5 gol ve 8 asistlik katkı sağladı. 

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