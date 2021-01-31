Fransa'da haftanın sürprizi: PSG yıkıldı

Ligue 1'in 22. haftasında PSG deplasmanda Lorient'e 3-2 mağlup oldu ve 7 maç sonra yenildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fransa'da haftanın sürprizi: PSG yıkıldı
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31 Ocak 2021 18:54
Ligue 1'in 22. haftasında PSG deplasmanda Lorient ile karşı karşıya geldi. Stade du Moustoir'da oynanan mücadeleyi Lorient 3-2 kazandı ve rakibine büyük bir şoku yaşattı.

Lorient 36. dakikada Abergel'in golüyle öne geçerken, PSG Neymar'ın 45 ve 57'de attığı penaltı golleriyle 2-2'yi yakaladı. 80. dakikada sahneye çıkan Wissa, attığı golle beraberliği getirdi, 90+2'de ise Moffi 3 puanı müjdeleyen golü attı.

Bu sonucun ardından 3 maçlık galibiyet serisi sona eren PSG, 45 puanda kaldı. Kötü sonuçların ardından son 2 maçta 2 galibiyetle 6 puan alan Lorient ise 18 puana yükseldi.

Ligue 1'in 23. haftasında PSG evinde Nimes'i konuk edecek, Lorient ise Rennes deplasmanına gidecek.



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