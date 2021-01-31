Ligue 1'in 22. haftasında PSG deplasmanda Lorient ile karşı karşıya geldi. Stade du Moustoir'da oynanan mücadeleyi Lorient 3-2 kazandı ve rakibine büyük bir şoku yaşattı.
Lorient 36. dakikada Abergel'in golüyle öne geçerken, PSG Neymar'ın 45 ve 57'de attığı penaltı golleriyle 2-2'yi yakaladı. 80. dakikada sahneye çıkan Wissa, attığı golle beraberliği getirdi, 90+2'de ise Moffi 3 puanı müjdeleyen golü attı.
Bu sonucun ardından 3 maçlık galibiyet serisi sona eren PSG, 45 puanda kaldı. Kötü sonuçların ardından son 2 maçta 2 galibiyetle 6 puan alan Lorient ise 18 puana yükseldi.
Ligue 1'in 23. haftasında PSG evinde Nimes'i konuk edecek, Lorient ise Rennes deplasmanına gidecek.
Lorient 36. dakikada Abergel'in golüyle öne geçerken, PSG Neymar'ın 45 ve 57'de attığı penaltı golleriyle 2-2'yi yakaladı. 80. dakikada sahneye çıkan Wissa, attığı golle beraberliği getirdi, 90+2'de ise Moffi 3 puanı müjdeleyen golü attı.
Bu sonucun ardından 3 maçlık galibiyet serisi sona eren PSG, 45 puanda kaldı. Kötü sonuçların ardından son 2 maçta 2 galibiyetle 6 puan alan Lorient ise 18 puana yükseldi.
Ligue 1'in 23. haftasında PSG evinde Nimes'i konuk edecek, Lorient ise Rennes deplasmanına gidecek.