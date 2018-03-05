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Fransa'da Gomis için Dünya Kupası seferberliği

Galatasaray'ın yıldızı Bafetimbi Gomis, attığı gollerle yaklaşan FIFA Dünya Kupası öncesi Fransız basınının da gündeminde kendine yer buldu.

Kaynak: Sporx.com
Fransa'da Gomis için Dünya Kupası seferberliği
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05 Mart 2018 15:21
Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'de Kardemir Karabükspor'u 7-0 yendiği maçta 4 gole imza atan ve ligdeki gol sayısını 24'e çıkaran Bafetimbi Gomis'in performansı Fransızların da gözünden kaçmadı.

Karim Benzema, Lacazette, ve Olivier Giroud'nun formsuzluğu nedeniyle eleştirildiği dönemde, Bafetimbi Gomis'e 2018 FIFA Fünya Kupası yolu görünebilir.

Galatasaray'ın golcü oyuncusu için France Football'un başlattıoğı ankete katılan Fransızlar, Gomis'in milli takıma dönmesini istiyor. Ankette ''Bafetimbi Gomis, Fransa Milli Takımı'na dönmeyi hak ediyor mu?'' şeklindeki soruyu yanıtlayan 13 bin 228 kişinin %66'sı 'Evet' yanıtı verirken, %34'lük kısım 'Hayır' yanıtı verdi.

Bu sezon toplamda 29 maçta 27 gole imza atan Gomis, performansıyla Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Didier Deschamps da adeta mesaj veriyor. Gomis, daha önce verdiği bir röportajında yeniden Fransa Milli Takımı'nda forma giymek istediğini söylemişti.

''GOL ATAMAYAN GIROUD'DAN ÇOK DAHA FAZLA HAK EDİYOR''

France Football'un yayınladığı ankete yorum yapan Fransızlar da Gomis ile ilgili ilginç mesajlar paylaştı. Bir taraftar, ''Gomis, gol atamayan Giroud'dan çok daha fazla milli takımı hak ediyor'' mesajı paylaşırken, başka bir taraftar ise ''Bafetimbi Gomis > Griezmann + Fekir + Benzema'' mesajı paylaştı. Başka bir taraftar da ''Gomis lider bir oyuncu. Ayrıca yeterli mental güce ve tecrübeye de sahip'' mesajını paylaştı.

Bafetimbi Gomis, Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Didier Deschamps'ın Dünya Kupası kadrosuna seçebileceği santraforlar arasında da atılan gol açısından zirvede yer alıyor.

İşte Avrupa'nın en iyi 10 liginde, en fazla gol atan Fransız oyuncular

Bafetimbi Gomis 24
Nabil Fekir 16
Antoine Griezmann 15
Alexandre Lacazette 9
Sebastien Haller 8
Valere Germain 6
Wissam Ben Yedder 6
Karim Benzema 4
Olivier Giroud 4


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