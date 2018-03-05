Fransa'da Gomis için Dünya Kupası seferberliği

''Bafetimbi Gomis, Fransa Milli Takımı'na dönmeyi hak ediyor mu?''

'Evet'

'Hayır'

İşte Avrupa'nın en iyi 10 liginde, en fazla gol atan Fransız oyuncular

Bafetimbi Gomis 24 Nabil Fekir 16 Antoine Griezmann 15 Alexandre Lacazette 9 Sebastien Haller 8 Valere Germain 6 Wissam Ben Yedder 6 Karim Benzema 4 Olivier Giroud 4

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'ın Spor Toto Süper Lig'de Kardemir Karabükspor'u 7-0 yendiği maçta 4 gole imza atan ve ligdeki gol sayısını 24'e çıkaran'in performansı Fransızların da gözünden kaçmadı., ve'nun formsuzluğu nedeniyle eleştirildiği dönemde, Bafetimbi Gomis'e 2018 FIFA Fünya Kupası yolu görünebilir.Galatasaray'ın golcü oyuncusu için'un başlattıoğı ankete katılan Fransızlar, Gomis'in milli takıma dönmesini istiyor. Anketteşeklindeki soruyu yanıtlayan 13 bin 228 kişinin %66'sıyanıtı verirken, %34'lük kısımyanıtı verdi.Bu sezon toplamda 29 maçta 27 gole imza atan Gomis, performansıyla Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Didier Deschamps da adeta mesaj veriyor. Gomis, daha önce verdiği bir röportajında yeniden Fransa Milli Takımı'nda forma giymek istediğini söylemişti.France Football'un yayınladığı ankete yorum yapan Fransızlar da Gomis ile ilgili ilginç mesajlar paylaştı. Bir taraftar,mesajı paylaşırken, başka bir taraftar isemesajı paylaştı. Başka bir taraftar damesajını paylaştı.Bafetimbi Gomis, Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Didier Deschamps'ın Dünya Kupası kadrosuna seçebileceği santraforlar arasında da atılan gol açısından zirvede yer alıyor.