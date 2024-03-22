Fransa Milli basketbol takımının 2024 Paris Olimpiyatları için Victor Wembanyama, Joel Embiid ve Rudy Gobert'i ilk başlatmayı planlamış olduğu bildirildi.



Fransa'nın 2024 Paris Olimpiyatları için Embiid, Gobert ve Wembanyama gibi üç dominant pivotun yer aldığı etkileyici bir kadro oluşturmayı hedeflediği ortaya çıktı.



Wembanyama'yı daha önce Fransız profesyonel liginde ve birkaç Fransa maçında çalıştıran Vincent Collet'in, bu üç oyuncunun birlikte başlangıç kadrosunda yer alacağı bir kadro hayal ettiği belirtildi.



Collet, bu rüya kadrosunun gerçekleşmemesi nedeniyle yaşadığı hayal kırıklığını dile getirerek, basketbolda ciddi anlamda özel bir şey yaratma fırsatının kaçırıldığını vurguladı.



Fransa, Embiid'i takıma almak için Fransız vatandaşlığını kazanmasını hızlandırma çabaları da dahil olmak üzere büyük çaba harcamış olsa da, bu çabalara rağmen Embiid sonuçta ABD Milli Takımı'nda yer almayı tercih etmişti.



Fransız basketbol yetkilileri tarafından belirlenen son tarih olan 10 Ekim'den önce alınan bu karar, Fransa'da hayal kırıklığı yaratmış ve Olimpiyata dair tüm umutları yıkmıştı.





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