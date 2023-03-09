Fransa'da Mbappe ve Messi yerden yere vuruldu

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih, deplasmanda 1-0 kazandığı maçın rövanşında Paris Saint-Germain'i evinde de 2-0 yendi ve 3-0'lık toplam sonuçla adını çeyrek finale yazdırdı. Karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi. Maçta perdeyi açan gol 61. dakikada Choupo-Moting'ten geldi. Son sözü ise 90. dakikada Gnabry söyledi. Bu sonuçla birlikte Mbappe ve Messi'nin formasını giydiği PSG, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.



DUDAK UÇUKLATAN RAKAMA RAĞMEN LANET SÜRÜYOR



Son 7 sezonda transfere 1 milyar Euro'nun üzerinde bonservis harcayan PSG, bu 7 sezonun 5'inde Şampiyonlar Ligi çeyrek final aşamasını göremedi. 12/13, 13/14, 14/15, 15/16'da çeyrek final, 16/17, 17/18, 18/19'da Son 16 Turu, 19/20'de final, 20/21'de yarı final oynayan PSG, 21/22 ve 22/23'te Şampiyonlar Ligi'ne veda etti, Avrupa'nın en büyüğü olma hayalini bu sezon da gerçekleştiremedi.



MESSI'NİN KUPA HASRETİ 8 YILA ÇIKTI



Arjantinli süperstar Lionel Messi, PSG'yle üst üste ikinci kez Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda veda etti. Yıldız solak, 8 yıldır Şampiyonlar Ligi'nde mutlu sona ulaşamıyor.



FRANSIZLAR PSG'YI YERDEN YERE VURDU!



Katar sermayesi tarafından satın alındıktan sonra tarihi transfer harcamaları yapan, dünyanın en iyi futbolcularını kadrosunda barındıran PSG'nin Şampiyonlar Ligi'nde herhangi bir başarı elde edememesi Fransa basınını kızdırdı.



PSG'ye yakınlığıyla bilinen ve kolay kolay olumsuz yorum veya Haber yapmayan L'Equipe'te de Messi, Mbappe ve diğer yıldız futbolculara yoğun eleştiri yapıldı.



L'Equipe yazarı Vincent Duluc maç yazısında PSG'yi "Büyük hedef için temel yetersizlikleri var. Bu kulüp için Şampiyonlar Ligi elemeleri başlayınca yenilgi bir kültür haline geliyor. Dünyanın en büyük futbolcularının Paris'e gelmende iyi bir kontrat almak dışında bir sebep yok. Durum böyleyken sıradan oyuncuların da burada yok olmaktan başka çareleri yok." ifadeleriyle eleştirdi.



MBAPPE VE MESSI'YE DÜŞÜK NOTLAR



Vincent Duluc, PSG oyuncularına 10 üzerinden not verdiği kısımda ise Messi ve Mbappe'ye 3'er puan verdi. Duluc'un en düşük not verdiği isim ise 2 puanla Verratti oldu.



Messi'nin performansını; "Böylesi önemli bir maçta büyük hayal kırıklığı." sözüyle niteleyen Duluc, Mbappe içinse; "6 ikili mücadelenin hepsini kaybetti. Takım adına hiçbir olumlu şey yapmadı." sözlerini kullandı.





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