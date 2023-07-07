Fransa Bisiklet Turu'nda 7.etap geride kaldı!

Fransa Bisiklet Turu'nun 7. etabını, Alpecin-Deceuninck takımının Belçikalı sporcu Jasper Philipsen birinci sırada tamamladı.



Bu yıl 110'uncusu düzenlenen turun Mont-de-Marsan ile Bordeaux arasındaki 170 kilometrelik etabında Philipsen, 3 saat 46 dakika 28 saniyelik derecesiyle birinciliğe ulaştı.



Astana takımı için yarışan Büyük Britanyalı Mark Cavendish ikinci, Intermarche takımından Eritreli Biniam Girmay üçüncü oldu.



Genel klasmanda ise Jumbo-Visma'dan Danimarkalı Jonas Vingegaard, toplamda 29 saat 57 dakika 12 saniyelik süresiyle liderliğini sürdürdü.



Organizasyon, yarın Libourne ile Limoges arasındaki 201 kilometrelik etapla devam edecek.



Tur, 21 etap sonunda 23 Temmuz Pazar günü Fransa'nın başkenti Paris'te son bulacak.



