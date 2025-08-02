Frankowski, Türkiye'den ayrıldı!

Galatasaray'da Okan Buruk'un kadroda düşünmediği Przemyslaw Frankowski, ailesiyle birlikte Türkiye'den ayrıldı.
Rennes ile Galatasaray'ın transfer için anlaşmasının ardındsan Polonyalı futbolcu, Fransa'ya gitti.
Fransa Ligi takımlarından Rennes, Przemyslaw Frankowski'yi Galatasaray'dan iki yıllığına kiralayacak. Rennes zorunlu satına alma opsiyonu için sarı-kırmızılılara 8 milyon euro ödeyecek.
GALATASARAY PERFORMANSI
Galatasaray'a geçtiğimiz kış transfer sezonunda katılan Frankowski, sarı-kırmızılı formayla 15 maça çıkarken 1 asistlik skor katkısında bulundu.
Rennes ile Galatasaray'ın transfer için anlaşmasının ardındsan Polonyalı futbolcu, Fransa'ya gitti.
Fransa Ligi takımlarından Rennes, Przemyslaw Frankowski'yi Galatasaray'dan iki yıllığına kiralayacak. Rennes zorunlu satına alma opsiyonu için sarı-kırmızılılara 8 milyon euro ödeyecek.
GALATASARAY PERFORMANSI
Galatasaray'a geçtiğimiz kış transfer sezonunda katılan Frankowski, sarı-kırmızılı formayla 15 maça çıkarken 1 asistlik skor katkısında bulundu.