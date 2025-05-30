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Frankowski'den Fenerbahçe derbisi itirafı!

Galatasaray forması giyen Przemyslaw Frankowski, verdiği röportajda adaptasyon sürecinin devam ettiğini söyledi. Polonyalı futbolcu, Fenerbahçe derbisi için de itirafta bulundu.

calendar 30 Mayıs 2025 08:20
Haber: Akşam, Fotoğraf: AA
Frankowski'den Fenerbahçe derbisi itirafı!
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Galatasaray'ın ocak ayında şarta bağlı satın alma opsiyonuyla Lens'ten kiralanan Przemyslaw Frankowski, Akşam'a açıklamalarda bulundu.

30 yaşındaki futbolcu, son dönemde az süre almasıyla ilgili, "Buraya gelmeden hocayla konuştuğumuzda 3-5-2 oynayacağımızı söylemişti bana. Bu şekilde başladık. Ama istediğimiz gibi gitmedi bazı sonuçlar ve sistemi değiştirmek zorunda kaldık. Değiştirdiğimizde de kazanmaya başladık ve böyle devam etti. Sonuçta takım için iyi olan önemli burada. Ben de her zaman bana görev verildiğinde en iyisini yapabilmek için çalışıyorum. Adaptasyon sürecim devam ediyor" dedi.

"DERBİLERDE ATMOSFER ÇOK FARKLI"

Polonyalı futbolcu, Fenerbahçe'de forma giyen vatandaşı Sebastian Szymanski ile de konuştuğunu söyledi. Sarı-lacivertliler'e karşı galip geldikleri için çok mutlu olduğunu belirten tecrübeli oyuncu, "Szymanski ile en son mart ayında görüştüm. Ara ara mesajlaşıyoruz. İlk geldiğimde Fenerbahçe ile evimizde berabere kaldık. Ama daha sonra onların evinde galip geldik. Türkiye'de bu derbinin ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Tecrübeli bir oyuncu olmama rağmen gerçekten çok farklı bir atmosfer olduğunu gördüm. Çok farklı bir yarış var ortada" ifadelerini kullandı.


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