UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş karşılaşmasında Eintracht Frankfurt, West Ham United'ı sahasında ağırladı.
2-1 Frankfurt'un kazandığı ilk maçın rövaşında kazanan 1-0'lık skorla yine Alman temsilcisi oldu. Frankfurt'a galibiyeti getiren golü 26. dakikada Santos Borre attı.
West Ham United'da Aaron Cresswell, 19. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonuçla Eintracht Frankfurt, UEFA Avrupa Ligi'nde finale yükseldi. Frankfurt'un rakibi ise Rangers. İki takım, 18 Mayıs'ta Sevilla'da Ramon Sanchez Pizjun Stadyumu'nda karşılaşacak.
2-1 Frankfurt'un kazandığı ilk maçın rövaşında kazanan 1-0'lık skorla yine Alman temsilcisi oldu. Frankfurt'a galibiyeti getiren golü 26. dakikada Santos Borre attı.
West Ham United'da Aaron Cresswell, 19. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonuçla Eintracht Frankfurt, UEFA Avrupa Ligi'nde finale yükseldi. Frankfurt'un rakibi ise Rangers. İki takım, 18 Mayıs'ta Sevilla'da Ramon Sanchez Pizjun Stadyumu'nda karşılaşacak.
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