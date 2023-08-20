Frankfurt, sahasında tek golle kazandı!

Almanya Bundesliga, ilk hafta maçında Frankfurt, sahasında Darmstadt 98 ile karşılaştı.



Deutsch Bank Park'ta oynanan maçı Frankfurt 1-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 40. dakikada Kolo Muani kaydetti.



Bu sonuçla Frankfurt sezona 3 puanla başladı. Bundesliga'nın yeni takımı Darmstadt ise sezona kötü bir başlangıç yaptı.



Ligin bir sonraki haftasında Frankfurt, Mainz'e konuk olacak. Darmstadt ise Union Berlin'i ağırlayacak.



