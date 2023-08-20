Frankfurt, sahasında tek golle kazandı!

Almanya Bundesliga, ilk hafta maçında Frankfurt, sahasında Darmstadt 98 ile karşılaştı.
Deutsch Bank Park'ta oynanan maçı Frankfurt 1-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 40. dakikada Kolo Muani kaydetti.
Bu sonuçla Frankfurt sezona 3 puanla başladı. Bundesliga'nın yeni takımı Darmstadt ise sezona kötü bir başlangıç yaptı.
Ligin bir sonraki haftasında Frankfurt, Mainz'e konuk olacak. Darmstadt ise Union Berlin'i ağırlayacak.
Deutsch Bank Park'ta oynanan maçı Frankfurt 1-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 40. dakikada Kolo Muani kaydetti.
Bu sonuçla Frankfurt sezona 3 puanla başladı. Bundesliga'nın yeni takımı Darmstadt ise sezona kötü bir başlangıç yaptı.
Ligin bir sonraki haftasında Frankfurt, Mainz'e konuk olacak. Darmstadt ise Union Berlin'i ağırlayacak.