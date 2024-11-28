Frank Lampard'ın yeni adresi belli oldu!

İngiltere Championship ekibi Coventry City, teknik direktörlük görevine Frank Lampard'ın getirildiğini duyurdu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Frank Lampard'ın yeni adresi belli oldu!
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28 Kasım 2024 13:25
Son olarak Chelsea'de geçici teknik direktörlük yapan Frank Lampard'ın yeni adresi belli oldu.

Championship ekibi Coventry City, İngiliz teknik adamı takımın başına getirdiğini açıkladı.

İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, "Coventry'de yeni sayfa. Hoş geldin Frank" denildi.

SÖZLEŞME DETAYLARI

46 yaşındaki genç teknik adamla 2.5 yıllık sözleşme imzalandığı da belirtildi.

Frank Lampard, Cardiff City ile 30 Kasım'da oynayacakları maçla birlikte Coventry City kariyerine başlayacak.


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