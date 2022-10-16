Francisco Montero ilk kez 11'de

Beşiktaş'ta Francisco Montero, bu kez ilk kez Trabzonspor karşılaşmasında ilk 11'de yer aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Francisco Montero ilk kez 11'de
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16 Ekim 2022 20:45
Beşiktaş'ın İspanyol savunma oyuncusu Francisco Montero, bu sezon ilk kez 11 kişilik kadroda kendine yer buldu.

Emrecan Uzunhan'ın da sakatlığının devam etmesi üzerine teknik direktör Ismael, Montero'yu savunmada görevlendirdi. İspanyol stoper bu sezon sadece Alanyaspor maçının ikinci yarısında görev almıştı.

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