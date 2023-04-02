Hollanda Ligi'nde Fortuna Sittard ile Groningen karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi Fortuna Sittard oldu.



Ev sahibi Fortuna Sittard'da Burak Yılmaz, Oğuzhan Özyakup ve Doğan Erdoğan maça ilk 11'de başladı. Oğuzhan Özyakup maçın 78. dakikasında yerini Deroy Duarte'ye bıraktı. Doğan Erdoğan 84. dakikada kenara gelirken, yerine Arianit Ferati girdi. Goller 3 ve 44. dakikada Inigo Cordoba, 90. dakikada Paul Gladon'dan geldi.



Groningen'in golünü 76. dakikada Ricardo Pepi kaydetti.



Bu galibiyetin ardından orta sıralarda yer alan Fortuna Sittard puanını 32'ye yükseltti. Kümede kalma savaşı veren Groningen 17 puanda kaldı.



Hollanda Ligi'nde gelecek hafta Fortuna Sittard, Ajax'a konuk olacak. Groningen, Utrecht'i ağırlayacak.





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