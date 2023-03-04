Hollanda Ligi'nin 24. haftasında Fortuna Sittard, deplasmanda Utrecht'e konuk oldu.



Galgenwaard Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Fortuna Sittard 2-1 kazandı.



İlk yarısı golsüz biten maçta Utrecht 59'da Douvikas ile sessizliği bozdu. 69'de Bistrovic eşitliği sağladı. 87'de Burak Yılmaz'ın asistinde Noslin topu ağlara göndererek galibiyeti getirdi.



Fortuna Sittard'daki Türk oyuncularımızdan Burak Yılmaz 90 dakika sahada kalırken Oğuzhan Özyakup 90+4'de oyundan çıktı. Doğan Erdoğan ise sakatlığı nedeniyle maçta oynamadı.



Bu sonuçla Fortuna Sittard iki maçlık aranın ardından galibiyet elde ederek 29 puana yükseldi. Utrecht ise 37 puanda kaldı.





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