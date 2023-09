Foça'da Para Kürek etkinliği

Türkiye Kürek Federasyonu, paralimpik kürek sporunun geliştirilmesi ve bu dalda dünya düzeyinde sporcular yetiştirilmesi amacıyla İzmir'in Foça ilçesinde para kürek etkinliği gerçekleştirdi. Geçtiğimiz aylarda vefat eden Foçalı milli kürekçi Sema Lermi anısına düzenlenen etkinlikte katılımcılar tanıtım ve eğitim amaçlı olarak kürek çektiler.



Etkinlik programı Foça Reha Midilli Kültür Merkezi'nde Kürek Federasyonu'nun çalışmaları, engelli gözünden hayatın değerlendirilmesi, paralimpik kürek sporunun tanıtımı ve oluşturulan ilk milli takım hakkında bilgilendirmeler içeren sunumlarla başladı. Etkinliğe, Türkiye Kürek Federasyonu Başkan Vekili, Paralimpik Kurulu Başkanı Hasan Murat Atay, 3-10 Eylül 2023 tarihlerinde Sırbistan'da yapılan Dünya Kürek Şampiyonası'nda ülkemizi temsil eden 3 kişilik ilk Para Kürek Milli takımımızın sporcularından Nurşen Şen, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Emre Şahin, Foça'da faaliyet gösteren bazı kürek takımlarının temsilcileri, engelli kürek sporcuları ve vatandaşlar katıldı.

Salondaki programın ardından Foça Nihat Dirim Barış ve Demokrasi Meydanı'nda ki uygulamalı kürek eğitim ve tanıtım etkinliğine geçildi. Burada kurulan kürek eğitim araçlarıyla temsili kürek eğitimleri ve yarışmaları gerçekleştirildi. Engelli yarışmacılarla birlikte Milli Sporcu Nurşen Şen ve yetkililerde yaş, cinsiyet ve engelli engelsiz olması farketmeksizin tüm vatandaşları bu spora özendirme amaçlı olarak kürek çektiler. Temsili yarışmalara katılanlara hatıra madalyası ve (Aslıhan Dizdaroğlu'nun yazdığı ve Kürekçi Kadınların anlatıldığı) Kürekçi Yüreği- Asla Pes Etmeyen Kadınlar kitabı hediye edildi.

Türkiye Kürek Federasyonu Başkan Vekili, Paralimpik Kurulu Başkanı Hasan Murat Atay, son bir yıl içinde para kürek çalışmalarına ağırlık verdiklerini ve ilk milli takımı oluşturduklarını söyledi. Murat Atay, "Son bir yıldır Türkiye Kürek Federasyonu ve para kürek komisyonu olarak yaptığımız çalışmalarla İstanbul'da Haliç'te ilk merkezimizi kurduk. Sporcularımızı eğitmeye başladık. Antrenörlerimizi eğitmeye başladık ve ilk milli sporcularımızı gündeme getirmeye başladık. Olayı sadece performans olarak düşünmemek lazım. Çünkü para kürek her yerde her durgun suda yapılabilecek bir spor. Herkesin yapabileceği bir spor. Dolayısıyla bunu sadece sosyal amaçlı, hobi amaçlı yapmak isteyen, her türlü bedensel, görme veya zihinsel engelli gençlerimize, insanlarımıza yayabiliyoruz. Yaş sınırımız yok. Küçük çocuklarımıza yaptıramayız ama 14 yaşından itibaren, kendisini sağlıklı, fit hisseden her kişi, her yaşta bu sporu yapabilir. Hobi amaçlı yapabilir. Bir doğa sporu" dedi.