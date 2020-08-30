Florya'da dev transfer zirvesi! Fatih Terim'in isyanı

Başkan Mustafa Cengiz ve teknik direktör Fatih Terim, İstanbulspor maçının ardından transfer zirvesi için bir araya geldi. Fatih Terim, transferlerin gecikmesinden bir hayli rahatsız...

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
Florya'da dev transfer zirvesi! Fatih Terim'in isyanı
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30 Ağustos 2020 11:34
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, önceki gün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan İstanbulspor maçının ardından teknik direktör Fatih Terim'le bir araya geldi.

İkili bu görüşmede mini bir transfer zirvesi gerçekleştirdi. Fatih hoca, listedeki transferlerin bir an önce bitirilmesini ve daha fazla geç kalınmadan takıma katılmalarını talep ederken, Cengiz görüşmelerde gelenin son durumla ilgili bilgi aktardı.

Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kala orta sahada hâlâ iki eksiği bulunan Terim'in bu durumdan büyük bir rahatsızlık duyduğu ifade ediliyor.

Başkan Cengiz de maçtan sonra bir video yayınlayarak, transferlerin hızlı gerçekleşmesi için kombinelerin satılması gerektiğini söylemiş ve destek istemişti.

 

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