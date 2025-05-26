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Florian Wirtz, Liverpool'a doğru

Liverpool, kesenin ağzını açtı. Transfer gündeminin en çok konuşulan isimlerinden Florian Wirtz yarışında Bayern Münih arka planda kaldı.

calendar 26 Mayıs 2025 11:43
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Sporx.com
Florian Wirtz, Liverpool'a doğru
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Fabrizio Romano'nun raporuna göre, Liverpool'un Florian Wirtz için bonuslarla birlikte 100 milyon Euro'yu aşan ilk resmi teklifi Bayer Leverkusen tarafından alındı.

İki takım arasında görüşmeler devam ediyor, anlaşmanın çok yakında yapılması bekleniyor.

Wirtz, Bayer Leverkusen'e sadece Liverpool'u istediğini söyledi bile.

Bayern Münih teknik direktörü Kompany'nın takımında görmeyi istediği Wirtz, Liverpool'a daha yakın hissediyor.

22 yaşındaki yıldızın Liverpool ile büyük oranda anlaşması sonucu Bayern Münih, gözünü Crystal Palace ile FA Cup'ı kazanan Eberechi Eze'ye dikti.


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