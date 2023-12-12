FLAŞ: Hakemlerden maçlara çıkmama kararı!

Halil Umut Meler'e saldırının ardından Türkiye'deki tüm hakemlerin maça çıkmama kararı aldığı öne sürüldü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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FLAŞ: Hakemlerden maçlara çıkmama kararı!
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12 Aralık 2023 01:04
Son güncelleme 12 Aralık 2023 01:09
Süper Lig'de Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçının ardından Halil Umut Meler'e Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın saldırmasının ardından hakemler maçlara çıkmama kararı aldığı iddia edildi.

TGRT hakem yorumcusu yazarı Ömer Faruk Ünal, hakemlerin lige çıkmama kararı aldığını duyurdu.

Hakemlerin kararını duyuran Ömer Faruk Ünal "Lig tatil. Bütün Süper Lig hakemleri bilgisayar sistemi üzerinden "mazeret" girdiler! Bu hafta maçlara çıkmıyorlar!" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Ankara'ya Halil Umut Meler'in kaldığı hastaneye gidecek olan hakemler, toplu bir şekilde açıklama yapacak.

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