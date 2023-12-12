FLAŞ: Hakemlerden maçlara çıkmama kararı!

Süper Lig'de Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçının ardından Halil Umut Meler'e Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın saldırmasının ardından hakemler maçlara çıkmama kararı aldığı iddia edildi.
TGRT hakem yorumcusu yazarı Ömer Faruk Ünal, hakemlerin lige çıkmama kararı aldığını duyurdu.
Hakemlerin kararını duyuran Ömer Faruk Ünal "Lig tatil. Bütün Süper Lig hakemleri bilgisayar sistemi üzerinden "mazeret" girdiler! Bu hafta maçlara çıkmıyorlar!" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Ankara'ya Halil Umut Meler'in kaldığı hastaneye gidecek olan hakemler, toplu bir şekilde açıklama yapacak.
TGRT hakem yorumcusu yazarı Ömer Faruk Ünal, hakemlerin lige çıkmama kararı aldığını duyurdu.
Hakemlerin kararını duyuran Ömer Faruk Ünal "Lig tatil. Bütün Süper Lig hakemleri bilgisayar sistemi üzerinden "mazeret" girdiler! Bu hafta maçlara çıkmıyorlar!" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Ankara'ya Halil Umut Meler'in kaldığı hastaneye gidecek olan hakemler, toplu bir şekilde açıklama yapacak.
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