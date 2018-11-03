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Fiorentina ile Roma, karşılıklı atıp yenişemedi

İtalya Serie A'da Fiorentina ile Roma'nın mücadelesinde kazanan çıkmadı ve maç 1-1 sona erdi.

Kaynak: Sporx.com
Fiorentina ile Roma, karşılıklı atıp yenişemedi
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03 Kasım 2018 22:00
İtalya Serie A'nın 11. haftasında Fiorentina ile Roma karşı karşıya geldi. İki takım da 90 dakika sonunda birbirlerine üstünlük sağlayamadı ve karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

Ev sahibi Fiorentina, maçın 33. dakikasında Veretout'un golü ile öne geçerken Roma, 1 puanı 85. dakikada Florenzi ile kurtardı.

Roma forması giyen Milli futbolcu Cengiz Ünder, Fiorentina karşısında maça ilk 11'de başlarken 74. dakikada yerini Schick'e bıraktı.

Bu sonucun ardından Fiorentina ve Roma, puanlarını 16'ya yükseltirken averajla Fiorentina 6, Roma ise 7. sırada kaldı.

Serie A'da gelecek hafta Roma, sahasında Sampdoria'yı konuk edecek. Fiorentina ise Frosinone deplasmanına gidecek.

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