İtalya Serie A'nın 11. haftasındailekarşı karşıya geldi. İki takım da 90 dakika sonunda birbirlerine üstünlük sağlayamadı ve karşılaşmaeşitlikle sona erdi.Ev sahibi Fiorentina, maçın 33. dakikasında Veretout'un golü ile öne geçerken Roma, 1 puanı 85. dakikada Florenzi ile kurtardı.Roma forması giyen Milli futbolcu Cengiz Ünder, Fiorentina karşısında maça ilk 11'de başlarken 74. dakikada yerini Schick'e bıraktı.Bu sonucun ardından Fiorentina ve Roma, puanlarını 16'ya yükseltirken averajla Fiorentina 6, Roma ise 7. sırada kaldı.Serie A'da gelecek hafta Roma, sahasında Sampdoria'yı konuk edecek. Fiorentina ise Frosinone deplasmanına gidecek.