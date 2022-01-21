Fiorentina'dan Vlahovic açıklaması

Fiorentina'da forma giyen Dusan Vlahovic için, kulübün CEO'su Joe Barona'dan transfer açıklaması geldi.



Barona, "Bazı İngiliz kulüpleri, bize Vlahovic'i sordular ancak bir anlaşma yok. Biz tekliflere açığız" ifadelerini kullandı.



Sırp yıldızın transfer için kulüple temasa geçmediğini belirten Barona, "Vlahovic'ten veya menajerinden kulübe gelen herhangi bir şey yok. Onlarla hiç temasımız olmadı. Her zaman aynı şekilde olduğu gibi" dedi.



Bu sezon İtalyan ekibinde 24 maça çıkan 21 yaşındaki futbolcu, 20 gol atarak tüm dikkatleri üzerine çekti.



Vlahovic'in adı transferde Arsenal, Juventus gibi ekiplerle anılıyor.





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