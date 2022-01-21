Fiorentina'dan Vlahovic açıklaması

Fiorentina CEO'su Joe Barona, ismi birçok takımla geçen Dusan Vlahovic için açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Fiorentina'dan Vlahovic açıklaması
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Ocak 2022 15:35
Fiorentina'da forma giyen Dusan Vlahovic için, kulübün CEO'su Joe Barona'dan transfer açıklaması geldi.

Barona, "Bazı İngiliz kulüpleri, bize Vlahovic'i sordular ancak bir anlaşma yok. Biz tekliflere açığız" ifadelerini kullandı.

Sırp yıldızın transfer için kulüple temasa geçmediğini belirten Barona, "Vlahovic'ten veya menajerinden kulübe gelen herhangi bir şey yok. Onlarla hiç temasımız olmadı. Her zaman aynı şekilde olduğu gibi" dedi.

Bu sezon İtalyan ekibinde 24 maça çıkan 21 yaşındaki futbolcu, 20 gol atarak tüm dikkatleri üzerine çekti.

Vlahovic'in adı transferde Arsenal, Juventus gibi ekiplerle anılıyor.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.