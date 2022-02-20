İtalya Serie A'nın 26. haftasında Fiorentina kendi sahasında Atalanta ile karşı karşıya geldi.



Mücadele kazanan taraf 1-0'lık skorla Fiorentina oldu. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren tek golü 56. dakikada Krzysztof Piatek kaydetti.



Atalanta'ta forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral, karşılaşmaya ilk 11'de başladı başladı ve 90 dakika sahada kaldı.



Bu sonucun ardından Fiorentina, ligde üst üste ikinci galibiyetini aldı ve puanını 42'ye yükseltti. 5 maçtır galibiyet alamayan Atalanta ise 44 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Fiorentina, Sassuolo deplasmanına konuk olacak. Atalanta ise kendi sahasında Sampdoria'yı ağırlayacak





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