Filip Kostic: "Sezon sonunda göreceğiz"

Fenerbahçe'nin evinde Göztepe'yi 3-2 yendiği maçta 1 asistle oynana Filip Kostic, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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Filip Kostic: 'Sezon sonunda göreceğiz'
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26 Ocak 2025 22:47
Fenerbahçe, konuk ettiği Göztepe'yi 3-2 mağlup etti. 

Sarı-Lacivertliler'de Youssef En-Nesyri'nin 2. golünde asist yapan Filip Kostic, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE BU!"

Mücadeleyi değerlendiren Kostic, "Kolay bir maç olmadığını söyleyebilirim. 3 gün önce oynadığımız zor bir maç vardı ama bugün bana göre çok güçlü bir karakter ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Fenerbahçe bu! Böyle devam etmemiz gerekiyor. Tüm rakiplerimize buradan puan alınamayacağını göstermeye devam etmemiz gerekiyor. Taraftarın müthiş bir desteği vardı. Teşekkür ediyorum. Mücadele etmeye devam edeceğiz. Avrupa'da da kazanmalıyız. Bu şekilde devam edeceğiz." dedi.

"SEZON SONUNDA GÖRECEĞİZ"

Performansı ile ilgili konuşan Sırp futbolcu, "Performansımdan dolayı mutluyum. Geldiğimden bu yana yüzde yüzümü göstermeye çalışıyorum. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Kiralık olarak buradayım ama sezon sonunda neler olacağını göreceğiz. Ama şunu söyleyebilirim, benim için her şey yolunda ve burada olmaktan dolayı mutluyum." ifadelerini kullandı.

 

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