Filenin Sultanları mağlubiyetle başladı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Voleybol Şampiyonası B Grubu ilk maçında Tayland ile mücadele etti. Karşılaşma 3-2'lik Tayland'ın üstünlüğü ile tamamlandı ve Filenin Sultanları turnuvaya mağlubiyetle başlamış oldu.



SETLER



Maça iyi başlayan milliler karşılaşmanın ilk setini 25-17'lik skorla üstün tamamladı. İkinci sette ise rakip Taylanda 31-29'luk sonuçla durumu 1-1'e getirdi. Üçüncü sette Filenin Sultanları yeniden 25-22'lik üstünlük ile 2-1 öne geçti ancak 4. seti 25-19 kazanan Taylanda karşılaşmayı final setine götürmeyi başardı. Final setinde ise rakibine 15-13 mağlup olan milliler, turnuvanın ilk maçından mağlubiyetle ayrıldı.



A Milli Kadın Voleybol Takımı, B Grubu'nun ikinci maçında 27 Eylül Salı günü Güney Kore ile karşılaşacak.





Salon: Gelredome



Hakemler: Vladimir Simonovic (İsviçre), Sumie Myoi (Japonya)



Türkiye: Cansu Özbay, Saliha Şahin, Hande Baladın, Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt (Simge Aköz, Elif Şahin, Meryem Boz, İlkin Aydın, Meliha İsmailoğlu, Ayçin Akyol)



Tayland: Kongyot, Kokram, Nuekjang, Bamrungsuk, Guedpard, Moksri (Pannoy, Sanitklang, Janthawisut, Sooksod, Jaisaen)



Setler: 25-17, 29-31, 25-22, 19-25, 13-15









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