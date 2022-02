Fikret Orman'dan Şafak Mahmutyazıcıoğlu açıklaması

Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman, Halk TV'de katıldığı canlı yayında Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili konuştu.



Mahmutyazıcıoğlu'yla çok yakın olduğunu bir kez daha dile getiren Orman, ortaya atılan dedikodulara da yanıt verdi. İşte Orman'ın açıklamaları...



"SOHBET AMAÇLI GÖRÜŞMÜŞTÜK"



"Şafak bana çok yakındı ben onun abisiydim, o benim kardeşimdi ve her zaman sikintilarini sorarım, Şafak'ın böyle bir sorunu yoktu, o geceden once görüşelim dedi görüştük, Şafakin morali gayet iyiydi, her şey yolundaydı, bir sorun olsa bana söylerdi. Biz her zaman görüşürdük, özel bir toplantı görüşmemiz değil de, sohbet amacli gorustük."



"BENİM ÖNÜME SOMUT GELSİNLER!"



"Dedikodular var, benim onume somut gelsinler, bizim rakiplerimizin yaptiği transferler konusulmuyor, biz 100 milyon euroluk satis yapmışız, takdir edilecegimize geldigimiz nokta hayret verici."



"65 BİN MEVZUSU DEĞİL, RACON KONUSU"



"Yasadışı bahis falan benim bildiğim, duyduğum şeyler değil. Bunlar emniyet guçlerinin araştıracağı şeyler, ben bu işin muhattabı değilim. 65 binden mi oldu 100 binden mi oldu, bunlar polisin ortaya çıkaracağı seyler. Bir ev alımı olmuş, buranın üstüne ek bir para istenmiş. Mevzu 65 bin değil de bir racon konusu duydugum kadariyla, yapan cocuk da 1997'li."



"BUNLARIN NEDEN YAPILDIĞINI BİLİYORUM"



"Biz Beşiktaş'ta tarihi başarılar elde ettik, bu mu bize reva gorulen, bu mu hak ettiğimiz. Ben bunların neden söylendiğini neden yapıldığını biliyorum da, zamanı gelince tek tek açıklarım."



"Şafak aslan gibi bir çocuktu. Cesur da bir çocuktu. Her şeyi halledeyim diye de uğraştı. Hataları hepimizin olmuş olabilir, Beşiktaş'a önemli hizmetleri olmuştur. Suçluların da neden yaptıkları ortaya çıkar ve umarım kamuoyunun bilgilendirilmesi sağlanır."





İLGİLİ VİDEO