Figueiredo: "İnanılmaz atmosferde kazandık"

Başakşehirli Figueiredo, Galatasaray'ı kupadan eledikleri maç sonunda açıklama yaptı.

, Fotoğraf; AA
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Figueiredo: 'İnanılmaz atmosferde kazandık'
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05 Nisan 2023 22:58
Başakşehir'in Brezilyalı forveti Joao Figueiredo, Galatasaray maçının ardından açıklamada bulundu.

Figueiredo maç sonu açıklamasında Galatasaray galibiyetiyle Avrupa kupaları hedeflerini sürdürdüklerini söyledi.

İşte Figueiredo'nun sözleri: "Galatasaray'a karşı oynamak çok zor. Kendi stadında oynamak daha da zor. İnanılmaz bir atmosfer vardı. Seyirci Galatasaray'ı çok farklı şekilde itiyor. Ama buradan başımız dik çıktık. Hedefimiz kupa ve Avrupa."

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