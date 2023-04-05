Figueiredo: 'İnanılmaz atmosferde kazandık'

Başakşehir'in Brezilyalı forveti Joao Figueiredo, Galatasaray maçının ardından açıklamada bulundu.



Figueiredo maç sonu açıklamasında Galatasaray galibiyetiyle Avrupa kupaları hedeflerini sürdürdüklerini söyledi.



İşte Figueiredo'nun sözleri: "Galatasaray'a karşı oynamak çok zor. Kendi stadında oynamak daha da zor. İnanılmaz bir atmosfer vardı. Seyirci Galatasaray'ı çok farklı şekilde itiyor. Ama buradan başımız dik çıktık. Hedefimiz kupa ve Avrupa."





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