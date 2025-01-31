FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın topu tanıtıldı

FIFA, 32 takımın katılacağı 2025 Kulüpler Dünya Kupası için yeni topu tanıttı.

Haber; AA, Fotoğraf; FIFA.com
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FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın topu tanıtıldı
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31 Ocak 2025 20:39

FIFA, 32 takımın katılımıyla 2025'te ilk kez düzenlenecek Kulüpler Dünya Kupası'nda kullanılacak topu tanıttı. 

FIFA'nın açıklamasına göre, yeni formatıyla 15 Haziran-13 Temmuz tarihlerinde ABD'de düzenlenecek turnuvanın topu, Alman spor giyim markası adidas tarafından üretildi.

Ev sahibi ülkenin bayrağının renklerinden esinlenilerek tasarlanan top, teknolojisi sayesinde çeşitli verileri gerçek zamanlı olarak video yardımcı hakem sistemine gönderecek. Hakemler bu sayede ofsayt ve elle oynama gibi ihlallerde daha hızlı karar verebilecek. 

FIFA'nın yeni organizasyonunda 6 konfederasyondan, 32 kulüp yer alacak. 4'erli 8 gruba ayrılacak takımlar, birbiriyle tek maç üzerinden karşılaşacak. Grubunu ilk 2 sırada tamamlayanlar, sonraki turlarda tek maç eleme usulüne göre karşılaşacak.

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