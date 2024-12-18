FIFA Kıtalararası Kupası Real Madrid'in!

FIFA tarafından Katar'da düzenlenen FIFA Kıtalararası Kupa finalinde Real Madrid, Meksika temsilcisi Pachuca ile karşılaştı. Lusail Stadyumu'nda oynanan maçı Real Madrid 3-0 kazandı.



İspanyol devine zaferi getiren golleri 37. dakikada Kylian Mbappe, 53. dakikada Rodygo ve 84. dakikada penaltıdan Vinicius Junior kaydetti.



Real Madrid'de milli futbolcumuz Arda Güler, maça yedek kulübesinde başladı ve 89. dakikada oyuna dahil oldu.



Bu sonucun ardından Real Madrid, FIFA Kıtalararası Kupası'nın galibi olan taraf oldu.



ANCELOTTI TARİHE GEÇTİ



Carlo Ancelotti, 15. kupasını aldı ve Real Madrid tarihinde en çok kupa kazanan teknik direktör oldu.



ARDA 6. KUPASINI KAZANDI!



Arda Güler, kariyerinin 6 kupasını kazandı. Daha önce Şampiyonlar Ligi, La Liga, UEFA Süper Kupası, İspanya Süper Kupası ve Türkiye Kupası'nı kazanan genç oyuncu koleksiyonuna FIFA Kıtalararası Kupası'nı da ekledi.



FİNALE NASIL GELDİLER



FIFA'ya bağlı 6 konfederasyonun şampiyonlarının yer aldığı beş maçlık turnuva 22 Eylül 2023'te başladı.



Birleşik Arap Emirlikleri'nde oynanan play-off maçında Okyanusya Futbol Konfederasyonu (OFC) Şampiyonlar Ligi şampiyonu Auckland City'i 6-2 mağlup eden Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) Şampiyonlar Ligi şampiyonu Al-Ain bir üst tura yükseldi.



29 Ekim'de Mısır'da oynanan "FIFA Afrika-Asya-Pasifik Kupası" maçında ise Al-Ain'i 3-0'la geçen Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Şampiyonlar Ligi şampiyonu Al-Ahly adını bir üst tura yazdırdı.



11 Aralık'ta Doha'da oynanan "FIFA Amerika Derbisi" maçında ise Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) Copa Libertadores şampiyonu Botafogo'yu 3-0 mağlup eden Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Birliği Konfederasyonu (CONCACAF) Şampiyonlar Kupası şampiyonu Pachuca bir üst tura yükseldi.



15 Aralık'ta Doha'daki 974 Stadı'nda başlayan ve normal süresi ile uzatma dakikaları golsüz sona eren "FIFA Challenger Cup" maçında ise Al-Ahly'yi penaltılar sonucu 4-3 yenen Pachuca finale yükselen ekip oldu.



Bu sonuçla Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Birliği Konfederasyonu (CONCACAF) Şampiyonlar Kupası şampiyonu Pachuca, 18 Aralık'ta Katar'ın başkenti Doha'daki Lusail Stadyumu'nda oynanacak finalde Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid'in rakibi oldu.



