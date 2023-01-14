FIFA'dan Galatasaray'a geçici transfer yasağı ve ilk hamle

Galatasaray'a FIFA'dan kötü haber geldi. FIFA, eski oyuncuları ile davalık olan Galatasaray'a geçici transfer yasağı getirdi.



Sarı-kırmızılıların bu sezon Arsenal'den transfer ettiği Lucas Torreira'nın menajeri, alacakları nedeniyle Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etti. Milliyet Gazetesi'nden Nevzat Dindar, FIFA'nın cuma günü Galatasaray'a geçici transfer yasağı getirdiğini duyurdu.



GALATASARAY ÖDEDİ, YASAK KALKIYOR



Lucas Torreira'nın menajerinin 18 bin 500 dolarlık alacağı nedeniyle FIFA'nın transfer yasağı karşısında şaşkınlık yaşayan Galatasaray Yönetimi, hemen bu rakamı ödedi.



Galatasaray'ın alacaklarını ödemesinin ardından FIFA'nın pazartesi günü sarı-kırmızılıların transfer yasağını kaldırması bekleniyor.



HAFTAYA İLK TRANSFER GELİYOR



Öte yandan Galatasaray, bu transfer yasağını kaldırarak önümüzdeki hafta Uğur Çiftçi transferini açıklamaya hazırlanıyor.





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