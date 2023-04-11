FIBA'dan Türk hakem Kerem Baki'ye görev

Cholet Basket ile Anwil Wloclawek arasında oynanacak FIBA Avrupa Kupası finali ikinci maçında Kerem Baki düdük çalacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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FIBA'dan Türk hakem Kerem Baki'ye görev
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11 Nisan 2023 14:45
FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda Fransa ekibi Cholet Basket ile Polonya temsilcisi Anwil Wloclawek arasında 26 Nisan Çarşamba günü oynanacak finalin ikinci maçında Türk hakem Kerem Baki görev alacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Cholet Basket'in ev sahipliğinde Fransa'da oynanacak ve şampiyonun belli olacağı karşılaşmada Kerem Baki'nin düdük çalacağı belirtildi.

Açıklamada, TSİ 21.00'de başlayacak mücadelede FIBA hakem değerlendiricisi Murat Biricik'in de görev yapacağı aktarıldı.

Finalin ilk maçı 19 Nisan'da Polonya'da oynanacak.

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