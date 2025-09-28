Hollanda Ligi'nin 7. haftasında Feyenoord, Groningen deplasmanına konuk oldu. Robin van Persie'nin ekibi Feyenoord, rakibini 1-0 mağlup etti.
Feyenoord'a galibiyeti getiren golü 50. dakikada Ayase Ueda kaydetti.
Bu sonucun ardından Feyenoord, 7 haftada 6. galibiyetini elde etti ve puanını 19 yaptı. Groningen, 12 puanda kaldı.
Ligin gelecek haftasında Feyenoord, sahasında Utrecht'i konuk edecek. Groningen, Nac Breda deplasmanına gidecek.
