Feyenoord, deplasmanda Twente'yi darmadağın etti!

Hollanda Eredivisie'nin 26. hafta maçında Feyenoord, Twente'ye konuk oldu.



De Grolsch Veste Stadyumu'ndaki mücadeleyi konuk ekip Feyenoord, 6-2 kazandı.



Feyenoord'a galibiyeti getiren golleri 10 ve 23. dakikada Ayase Ueda, 14, 53 ve 62. dakikalarda Igor Paixao ile 90'da Aymen Sliti kaydetti.



Twente'nin gollerini ise 41. dakikada penaltıdan ve 72. dakikada Sem Steijn kaydetti.



Robin van Persie'nin ekibi Feyenoord, bu galibiyetin ardından puanını 47'ye yükseltti. Twente, 46 puanda kaldı.



Hollanda Eredivisie'nin gelecek haftasında Feyenoord, Go Ahead'ı konuk edecek. Twente, Heracles deplasmanına gidecek.







