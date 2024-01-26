Beşiktaş'ta beklenen transferler gerçekleşiyor.
Teknik direktörlüğe Fernando Santos'un getirilmesinin ardından çıkılan ilk iki maçtaki güzel futbol ve galibiyetler, transferler için acele edilmemesine yol açmıştı.
Ancak son iki maçtaki kötü oyun ve skorlar üzerine transferde gaza basıldı.
SANTOS: "ACELE EDELİM BAŞKAN"
Santos'un "Acele etmeliyiz" uyarısı üzerine Başkan Hasan Arat'ın bu hafta içinde takviyelerin yapılacağına dair söz verdiği öğrenildi.
Görüşülen isimlerle son aşamaya gelindi.
Teknik direktörlüğe Fernando Santos'un getirilmesinin ardından çıkılan ilk iki maçtaki güzel futbol ve galibiyetler, transferler için acele edilmemesine yol açmıştı.
Ancak son iki maçtaki kötü oyun ve skorlar üzerine transferde gaza basıldı.
SANTOS: "ACELE EDELİM BAŞKAN"
Santos'un "Acele etmeliyiz" uyarısı üzerine Başkan Hasan Arat'ın bu hafta içinde takviyelerin yapılacağına dair söz verdiği öğrenildi.
Görüşülen isimlerle son aşamaya gelindi.