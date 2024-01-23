Fernando Santos: 'Taraftarımız için kazanalım'

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor'u konuk edecek. Pendikspor'a 4-0 mağlup olarak taraftarını adeta şoka uğratan siyah-beyazlı takım sahasında Adana Demirspor'u yenerek kara bulutları dağıtmayı hedefliyor.
"TARAFTARLAR İÇİN KAZANALIM"
Teknik Direktör Fernando Santos, Pendikspor ile oynadıkları son maçı futbolcularına izleterek bir dizi uyarıda bulundu. Görüntülü analizler yapan Portekizli hocanın iki saat süren toplantıda oyunculara hatalarını tek tek gösterdiği aktarıldı.
Fernando Santos, Adana Demirspor maçını taraftarlar için kazanmak zorunda olduklarının altını çizerek, "Pendikspor maçını takım halinde kaybettik. Bireysel değerlendirmeler yapmak istemiyorum. Biz iyi bir ekibiz ancak Pendikspor maçında takım halinde gereken mücadeleyi sahaya yansıtamadık ve taraftarımızı üzdük. Adana Demirspor bu ligin güçlü ekipleri arasında yer alıyor. Yeni bir teknik direktörleri var. Daha önce söylediğim gibi kimse bizim sahamızda bizden daha fazla koşmamalı ve bizden daha fazla mücadele etmemeli. Bu motivasyonla oynarsak maçı kazanırız. Pendik mağlubiyetiyle üzdüğümüz taraftarımızı bu kez mutlu edelim" ifadelerini kullandı.
Diğer yandan Portekizli hoca dün yöneticilerle de bir araya geldi. Santos ve siyah- beyazlıların toplantıda transfer edilmesi düşünülen oyuncularla ilgili görüş alışverişinde bulunduğu bildirildi.
"TARAFTARLAR İÇİN KAZANALIM"
Teknik Direktör Fernando Santos, Pendikspor ile oynadıkları son maçı futbolcularına izleterek bir dizi uyarıda bulundu. Görüntülü analizler yapan Portekizli hocanın iki saat süren toplantıda oyunculara hatalarını tek tek gösterdiği aktarıldı.
Fernando Santos, Adana Demirspor maçını taraftarlar için kazanmak zorunda olduklarının altını çizerek, "Pendikspor maçını takım halinde kaybettik. Bireysel değerlendirmeler yapmak istemiyorum. Biz iyi bir ekibiz ancak Pendikspor maçında takım halinde gereken mücadeleyi sahaya yansıtamadık ve taraftarımızı üzdük. Adana Demirspor bu ligin güçlü ekipleri arasında yer alıyor. Yeni bir teknik direktörleri var. Daha önce söylediğim gibi kimse bizim sahamızda bizden daha fazla koşmamalı ve bizden daha fazla mücadele etmemeli. Bu motivasyonla oynarsak maçı kazanırız. Pendik mağlubiyetiyle üzdüğümüz taraftarımızı bu kez mutlu edelim" ifadelerini kullandı.
Diğer yandan Portekizli hoca dün yöneticilerle de bir araya geldi. Santos ve siyah- beyazlıların toplantıda transfer edilmesi düşünülen oyuncularla ilgili görüş alışverişinde bulunduğu bildirildi.