Fernando Santos'tan galibiyeti getiren dokunuş

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'ın Trabzonspor'u 2-0 yendiği maçta, siyah beyazlı takımın teknik direktörü Fernando Santos yaptığı sistemsel değişikliklerle dikkat çekti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fernando Santos'tan galibiyeti getiren dokunuş
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05 Şubat 2024 13:38
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor'u genç forveti Semih Kılıçsoy'un attığı gollerle 2-0 mağlup etti.

Siyah beyazlı takımı önceki maçlarda genelde 4-3-3 formasyonuyla sahaya süren teknik direktör Fernando Santos, bu kez sistem değiştirdi.

Portekizli teknik adam, Trabzonspor karşısında takımının oyun sistemini 4-2-3-1'e döndürdü.

Önceki maçlarda sağ açıkta forma giyen Milot Rashica, dev maçta 10 numara pozisyonunda görev yaptı.

Santos, Cenk Tosun'u bu kez ileri uçta değil, sol kanatta oynattı. Siyah beyazlı taraftarların genelde sol açıkta görmeye alıştığı Semih Kılıçsoy ise forvet pozisyonunda forma giydi ve attığı gollerle takımına 3 puanı getirdi. 

 
 

 

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