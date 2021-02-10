Fernando Muslera'nın kalesi düştü

Galatasaray'da kaleci Fernando Muslera, bu sezon ilk kez kalesinde 3 gol gördü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fernando Muslera'nın kalesi düştü
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10 Şubat 2021 23:46
Alanyaspor'dan 3 gol yiyen Galatasaray kalecisi Fernando Muslera, bu sezon ilk kez kalesinde 1'den fazla gol gördü.

Uzun bir sakatlık döneminin ardından sahalara yeni dönen Uruguaylı kaleci, 6. resmi maçına çıktı. Bu müsabakalarda sergilediği iyi performansla dikkati çeken tecrübeli file bekçisi, ilk kez kalesinde 3 gol gördü.

Muslera'nın kalede olduğu son 5 maçı kazanan Galatasaray, bu süreçte sadece 2 maçta 1'er gol yedi.



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