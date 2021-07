Fernando Muslera hüngür hüngür ağladı

Altay Bayındır, Uğurcan Çakır ve Loris Karius, Fernando Muslera'ya destek verdi.



Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda PSV Eindhoven karşısında Hollanda'da büyük bir facia yaşayan Galatasaray'da soyunma odasında büyük bir üzüntü yaşandı.PSV Eindhoven karşısında yenilen 5 golün 3'ünde kritik hatalar yapan ve Galatasaray kariyerinin en kötü maçını çıkartan Fernando Muslera soyunma odasında gözyaşlarını tutamadı.Soyunma odasında takım arkadaşlarının büyük desteği ile karşılaşan Fernando Muslera gözyaşlarını tutamadı ve hüngür hüngür ağladı.Takım arkadaşlarından destek gören Fernando Muslera'ya Fatih Terim de sahip çıktı. Maçın ardından Fernando Muslera'yı sakinleştiren ve kendisi ile bir süre görüşen Fatih Terim, Uruguaylı file bekçisine moral verdi."Dün benim için hiçbir şeyin yolunda gitmediği, çok zor bir gündü. Ancak her zaman yaptığım gibi, her gün daha ileri gitmeye ve her şeye hazırlıklı olmaya devam edeceğim. Bana şartlar ne olursa olsun destek veren taraftarımıza, hocam Fatih Terim'e, teknik heyete, takım arkadaşlarıma, kulüp çalışanlarımıza ve Galatasaray'ın büyük ailesine çok teşekkür ederim. Bu benim ve ailem için büyük anlam ifade ediyor."